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Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании членов (пайщиков) КПК «ГоСотделение» в форме очного голосования уполномоченных

19 августа 2016 года в КПК «ГоСотделение» по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Маяковского, дом 19, в 11 часов 00 минут, было проведено общее собрание членов кооператива (пайщиков) в форме очного голосования уполномоченных.

По результатам подсчёта голосов установлено: в голосовании приняли участие уполномоченные в количестве 3 человек, что составило 75% от общего количества уполномоченных, кворум соблюдён.

С повестки дня был снят вопрос об утверждении отчёта Правления за 2015 г., возражений от присутствующих на собрании не поступило.

Единогласно были приняты утвердительные решения по вопросам повестки дня:

1. Утверждена годовая (бухгалтерская, финансовая) отчётность за 2015 год.

2. Утверждён отчёт о деятельности контрольно-ревизионного органа (ревизора) за 2015 год.

3. Утверждена смета доходов и расходов на 2016 год.

4. Утверждён отчёт об исполнении сметы за 2015 год.

5. Утверждена ООО «СоюзСибАудит» как аудитор на 2016 год.

6. Утверждён Устав КПК «ГоСотделение» в новой редакции.