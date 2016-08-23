Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины пожаров практически одни и те же: обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах, оставленные без присмотра электроприборы.

Если случился пожар, главное сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся электроприбор, постарайтесь его обесточить. Чаще всего загорается телевизор, в таком случае необходимо выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому сразу же выведите всех из помещения, в первую очередь детей и пожилых людей. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит силы огню.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть дверь комнаты – это не даст распространиться огню по всей квартире и выйти на лестничную клетку. В сильно задымлённом помещении двигайтесь ползком или пригибаясь.

Если вы случайно оказались в задымлённом подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Находясь в высотном здании, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтами. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а ещё лучше защитите нос мокрым шарфом или платком.

ПОМНИТЕ!

Соблюдение правил пожарной безопасности сохранит вашу жизнь и ваше имущество!

Единый телефон экстренных служб 112.