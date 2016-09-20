Уточнение

В связи с заменой граждан Российской Федерации в списках кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в газете «Восточно-Сибирская правда» от 26 июля – 2 августа № 29 (26838), уточняем:

– на странице 13 в общем списке кандидатов в присяжные заседатели для работы Иркутского областного суда на 2017–2020 годы по Кировскому и Куйбышевскому районам города Иркутска под № 20 следует читать: Шишкунов Евгений Владимирович;

– на странице 13 в общем списке кандидатов в присяжные заседатели для работы Иркутского областного суда на 2017–2020 годы по Ленинскому району города Иркутска под № 240 следует читать: Кулакова Татьяна Иосифовна;

– на странице 14 в общем списке кандидатов в присяжные заседатели для работы 3-го окружного военного суда на 2017–2020 годы по Кировскому и Куйбышевскому районам города Иркутска под № 1007 следует читать: Асланова Елена Геннадьевна;

– на странице 15 в общем списке кандидатов в присяжные заседатели для работы 3-го окружного военного суда на 2017–2020 годы по Свердловскому району города Иркутска под № 852 следует читать: Матвеев Дмитрий Анатольевич;

– на странице 16 в общем списке кандидатов в присяжные заседатели для работы 3-го окружного военного суда на 2017–2020 годы по Ленинскому району города Иркутска под № 87 следует читать: Ворожцов Николай Михайлович;

– на странице 16 в общем списке кандидатов в присяжные заседатели для работы 3-го окружного военного суда на 2017–2020 годы по Свердловскому району города Иркутска под № 422 следует читать: Могучий Иван Васильевич.