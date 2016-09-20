Интернет-версия системы ГАРАНТ – удобно, надёжно, эффективно!

Российские организации всё более активно используют облачные технологии для оптимизации бизнес-процессов. По данным исследований, с 2011 года уровень внедрения интернет-сервисов для бизнеса в России вырос в пять раз. Компания «Гарант» активно участвует в развитии отечественных облачных решений. В 2014 году она запустила уникальное для рынка справочных правовых систем решение – новую интернет-версию системы ГАРАНТ. В конце лета 2016-го вышел новый, пятый по счёту, релиз этого продукта. В данной статье рассказывается о том, какие инструменты, технологии и сервисы помогают пользователям интернет-версии системы ГАРАНТ быстрее, точнее и эффективнее решать свои рабочие задачи.

Удобный полнофункциональный интерфейс

Первое, что вы увидите, войдя в интернет-версию, – предложение указать вашу профессию. Сегодня ГАРАНТ предлагает специальные конфигурации для бухгалтера коммерческого предприятия, бухгалтера предприятия госсектора, кадрового специалиста, корпоративного юриста, специалиста по госзакупкам.

Выбрав профессиональное меню, вы получите уникальную живую профессиональную страницу, которая предоставит мгновенный доступ не только к самым необходимым материалам и сервисам, ответам именно на ваши вопросы, но и последние новости, актуальные советы, инструкции и напоминания от наших экспертов. Заходя в ГАРАНТ, вы каждый день будете видеть новые интересные правовые и редакционные материалы, которые помогут всегда быть на пике профессиональной формы и информированности.

За каждой профессиональной страницей стоит ежедневный труд коллектива экспертов, возглавляемого главным редактором. Именно он отберёт для вас самые важные новости, отследит изменения в законодательстве, расскажет о новых решениях судов и контролирующих органов, напомнит о важных датах. Всю эту информацию он не только представит на вашей профессиональной странице, но и будет присылать каждый вторник на e-mail в рассылке «Выбор главного редактора».

Настроить эту рассылку можно в личном кабинете Ваш ГАРАНТ, доступ в который также открыт из вашего профессионального меню. Там же можно изменить пароль для доступа в систему или перейти к настройке анкеты ПРАЙМ.

Профессиональное меню позволяет в один клик решать большую часть профессиональных задач. Из него вы можете:

• получить краткий, точный и актуальный ответ на интересующий вопрос в Энциклопедии решений;

• открыть наиболее часто используемые именно в вашей работе нормативные акты;

• составить свой собственный документ в Конструкторе правовых документов;

• рассчитать тот или иной показатель в интерактивном калькуляторе;

• выяснить позицию судов по интересующему вопросу в Энциклопедии судебной практики;

• быстро освоить новый правовой вопрос, изучив интерактивный путеводитель;

• задать вопрос эксперту службы Правового консалтинга ГАРАНТ или изучить готовые ответы из Базы знаний;

• построить списки вступающих в силу, изменяющихся либо утрачивающих силу документов с помощью Правового календаря;

• обратиться к онлайн-архивам судебных решений или муниципальных актов;

• перейти к Проверке контрагента и многое другое.

Но, конечно же, не любой вопрос можно решить в один клик. Интернет-версия системы ГАРАНТ открывает доступ к более чем 50 млн документов, в которых вы найдёте ответ на любой вопрос, связанный с правом. Найти нужный документ позволяет Базовый поиск, строка которого находится в верхней части профессиональных меню. Введя в неё свой вопрос, вы увидите уникальный список документов по категориям.

В новой интернет-версии системы ГАРАНТ реализовано уникальное для справочных правовых систем представление списков документов. В построенных списках представлено по три наиболее релевантных документа каждого вида информации: Акты органов власти, Комментарии, Судебная практика, Формы документов, Международные договоры, Проекты законов, Нормативно-техническая документация. Проанализировав ваш запрос, система определит, в какой именно категории, вероятнее всего, находится документ, который вы ищете, и поставит её первой в списке.

В каждой из групп указано количество документов важнейших видов, при нажатии на цифры будет построен список документов в стандартном виде. Для каждого из таких списков подготовлена специально настроенная для этого типа информации панель фильтров, которая позволит отобрать из списка документы по наиболее подходящим критериям.

Перейдя в интересующий вас документ, вы увидите выверенный до мелочей дизайн страницы, где всё направлено на комфорт­ное изучение текста и каждый элемент находится на своём месте. Здесь есть всё необходимое для работы с документом и нет ничего лишнего. Построение связей документа и сравнение редакций, печать и экспорт, работа со структурой и постановка на кон­-т­роль – всё на виду, доступно и понятно.

Простой интерфейс в сочетании с мощным и продуманным функционалом позволяет практически мгновенно решать типовые задачи и с комфортом работать над сложными правовыми вопросами. Именно так обеспечивается максимально эффективная работа с правовой информацией.

Надёжная информация

Удобный интерфейс – только часть правовой системы. В основе нашей работы лежит правовая информация, которая должна быть максимально надёжной.

Надёжность правовой информации – прежде всего её актуальность, соответствие действующему законодательству. С этой точки зрения интернет-версия идеально соответствует критерию надёжности за счёт еже­дневного обновления информации. Риск использования устаревших данных просто отсутствует.

Быть уверенным в принятом решении можно только тогда, когда оперируешь полной информацией по вопросу. Особенно важно это бывает при анализе судебной практики – приняв решение, опираясь на одну позицию суда и упустив из вида противоположное мнение, зафиксированное в другом решении, вы рискуете занять проигрышную позицию. Но сегодня количество судебных решений исчисляется десятками миллионов, для таких объёмов информации возможность записи и пополнения в режиме офлайн просто недоступна. Но для интернет-версии нет ничего невозможного. Здесь вы легко и быстро найдёте необходимые решения в ежедневно пополняемых онлайн-архивах судебной практики. Опираясь на полную и актуальную информацию интернет-версии, принять верное решение проще, чем когда бы то ни было.

Современные эффективные технологии

Используя интернет-версию, вы не только получаете лучший по своим характеристикам продукт, но и пользуетесь всеми выгодами современного высокотехнологичного решения.

Скорость работы интернет-версии системы ГАРАНТ не зависит от мощности вашего компьютера, пропускной способности локальной сети, загрузки сервера вашей компании. Все вычисления производятся на мощных серверах компании «Гарант», которые выдают результат максимально быстро.

А скорость запуска системы равняется скорости запуска интернет-браузера.

Используя интернет-версию, вы получаете доступ к правовой информации в любое время из любого места и с любого устройства. Вы можете работать с ГАРАНТом в пути на работу со смартфона, днём – с офисного компьютера, вечером – в парке с планшета, а дома – со своего MacBook или Smart TV.

Интернет-версия позволяет снизить нагрузку на ваш персональный компьютер и сэкономить ресурсы IT-инфраструктуры вашего предприятия. Интернет-версию не нужно записывать, устанавливать и обновлять. Она не требует места на жёстком диске и специальных знаний для обслуживания. Все задачи и расходы, связанные с настройкой и обслуживанием, мы уже взяли на себя, вам достаточно открыть браузер и приступить к работе!