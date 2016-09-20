|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
С 4 октября «Рериховское культурное творческое объединение» возобновляет встречи на культурно-философские темы
С 4 октября «Рериховское культурное творческое объединение» возобновляет встречи на культурно-философские темы в читальном зале Иркутского авиационного техникума.
Встречи будут проходить каждый вторник в 18 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 5а.
Приглашаются все желающие. Вход свободный. Тел.: 8-964-105-38-10.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий