С 4 октября «Рериховское культурное творческое объединение» возобновляет встречи на культурно-философские темы

Российские организации всё более активно используют облачные технологии для оптимизации бизнес-процессов. По данным исследований, с 2011 года уровень внедрения интернет-сервисов для бизнеса в России вырос в пять раз. Компания «Гарант» активно участвует в развитии отечественных облачных решений...