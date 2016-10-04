Продаётся дом 41 кв. м в с. Зерновое Черемховского района

01.11.2016 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 336, состоится внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Радиан». Начало регистрации участников в 09.45 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 321. Составление списка лиц...
Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru, член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской области...
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