Продаётся дом 41 кв. м в с. Зерновое Черемховского района

Организатор торгов – финансовый управляющий Афанасьева Вера Леонидовна (ИНН 381100614260, СНИЛС 07033576344, veraafanacyeva58@yandex.ru, 664023, г. Иркутск-23, а/я 110, т. 89025151392, член НП «ОАУ «Авангард», ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3)...

01.11.2016 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 336, состоится внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Радиан». Начало регистрации участников в 09.45 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 321. Составление списка лиц...