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Иркутский репортер: 04 октября 2016

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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

01.11.2016 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 336, состоится внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Радиан». Начало регистрации участников в 09.45 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 321. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 12.09.2016 г. 

Повестка дня: 

1. О последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

С информацией, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 329, с 20.10.2016 г. с 12.00 до 16.00.

Совет директоров

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