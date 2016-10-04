О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru, член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской области от 01.03.16 г. и на основании Определения АС Иркутской области от 01.09.16 г. по делу № А19-8447/2015, сообщает о продаже имущества АО «Иркутскпромстрой» (ОГРН 1023801005755; ИНН 3807001590; КПП 381201001, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 36) путём проведения электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Торги будут проведены 08.11.2016 г. в 11.00 на электронной площадке Центра дистанционных торгов на сайте в сети Интернет по адресу: http://cdtrf.ru (далее по тексту – ЭТП). Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота, указанной в сообщении о торгах. Срок приёма заявок с 00.00 09.10.16 г. до 23.59 03.11.16 г. Время, указанное в сообщении, московское.

На торги выставляется следующее незалоговое имущество АО «Иркутскпромстрой»:

Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 27098 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7533; земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 222 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7528; АЗС, назначение: производственное (промышленное), общая площадь 439,9 кв. м, инв. № 3007, лит. К1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18, кадастровый номер 38:36:000002:2944; диспетчерская, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 69 кв. м, инв. № 3007, лит. Я1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18, кадастровый номер 38:36:000002:2943; сушильная камера, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 99,9 кв. м, инв. № 249, лит. Т, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:2936. Начальная цена лота № 1 составляет 37 062 000 рублей.

Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь

10 865 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7537; земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 10 489 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:8492; земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 7 743 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7541; земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 155 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7538; железная дорога, назначение: железнодорожного транспорта, протяжённость 477 м, инв. № 3008, лит. L, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, 20, кадастровый номер 38:36:000002:2945; склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 792,4 кв. м, инв. № 3008, лит.Щ, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:2942; трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 64,4 кв. м, инв. № 3008, лит. О, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:2939; проходная, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 8,4 кв. м, инв. № 3008, лит. П, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:2941; кислородная станция, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 145,3 кв. м, инв. № 3008, лит. Н, н, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:2940; цех лесопиления и эстакада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1561,4 кв. м, инв. № 3008, лит. Ф, ф1, ф2, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:214:263. Начальная цена лота № 2 составляет 61 952 000 рублей.

Лот № 3: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 1 465 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7539. Начальная цена лота № 3 составляет 1 965 000 рублей.

Лот № 4: гараж, назначение: нежилое, общая площадь 277,9 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кадастровый номер 38:36:000002:2934. Начальная цена лота № 4 составляет 2 493 000 рублей.

Лот № 5: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: эксплуатация существующей производственной базы, общая площадь 13 740 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 38:36:000002:7532; проходная, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 88,8 кв. м, инв. № 3007, лит. Ч, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18, кадастровый номер 38:36:000002:2929; БРУ-2, БРУ-3, назначение: нежилое, общая площадь 1 604 кв. м, инв. № 3007, лит. З, З1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18, кадастровый номер 38:36:000002:2937. Начальная цена лота № 5 составляет 33 043 000 рублей.

Лот № 6: нежилое помещение, общая площадь 223,9 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18, кадастровый номер 38:36:000002:7414. Начальная цена лота № 6 составляет 2 008 000 рублей.

Лот № 7: квартира, назначение: жилое, общая площадь 17,8 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1б, кв. 8д. Начальная цена лота №7 составляет 536 000 рублей.

Лот № 8: квартира, назначение: жилое, общая площадь 18,1 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1б, кв. 8г. Начальная цена лота № 8 составляет 545 000 рублей.

Лот № 9: контора, 2-этажное нежилое брусчатое здание с одноэтажным кирпичным пристроем, общая площадь 579,20 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д. 20. Начальная цена лота № 9 составляет 3 670 000 руб.

На торги выставляется следующее имущество АО «Иркутскпромстрой», находящееся в залоге ПАО «Финансовая корпорация «Открытие»:

Лот № 10: производственное помещение, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 3008, лит. И, И1, кадастровый номер 38:36:000002:214:256, S = 104,5 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20; склад, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 3008, лит. Ш, кадастровый номер 38:36:000002:214:266, S = 26,4 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20; производственное помещение, назначение: нежилое, 2-этажный, инв. № 25:401:001:015054210, лит. К, К1, условный номер 38:38:01/099/2010:388, S=7608,2 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20; проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 3008, лит. М, S=9 кв. м, 38:36:000002:214:265, Иркутская обл., г. Иркутск; земельный участок, 38:36:000002:7527, S=10 653 кв. м, Иркутская обл., г. Иркутск; земельный участок, 38:36:000002:8491, S=2 580 кв. м, Иркутская обл., г. Иркутск.

Дополнительную информацию об имуществе можно получить в течение периода приёма заявок в рабочие дни по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, kvu_79@mail.ru, либо по адресу: ул. Терешковой, 36. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по предварительной записи по тел.: 8 (3952) 200-713, 8-914-924-55-56, на сайте ЭТП (http://cdtrf.ru), на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/).

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать заявку на указанной ЭТП. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования открытых торгов; действительную на день представления заявки на участие выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или из ЕГРИП (для ИП), или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, реквизиты для возврата задатка, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Более подробные требования к заявке, а также договор задатка и проект договора купли-продажи размещены в сайте ЭТП.

Задаток (10% от начальной цены лота) должен быть оплачен путём перечисления денежных средств и зачислен в срок не позднее окончания приёма заявок на р/с должника АО «Иркутскпромстрой» ИНН/КПП 3807001590/381201001, № 40702810500000002541, ОАО «Байкалинвестбанк», к/с 30101810500000000706, БИК 042520706. В назначении платежа указать: наименование заявителя, № лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи между победителем и должником подписывается в течение 5 дней. Срок оплаты имущества в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам АО «Иркутскпромстрой» (с 1 по 9 лот: ИНН/КПП 3807001590/381201001, № 40702810700000000246, ОАО «Байкалинвестбанк», к/с 30101810500000000706, БИК 042520706, лот № 10: ИНН/КПП 3807001590/381201001, № 40702810418350014854, ПАО Сбербанк России, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607). Во всём остальном стороны руководствуются нормами действующего законодательства.