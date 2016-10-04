О проведении торгов

Организатор торгов – финансовый управляющий Афанасьева Вера Леонидовна (ИНН 381100614260, СНИЛС 07033576344, veraafanacyeva58@yandex.ru, 664023, г. Иркутск-23, а/я 110, т. 89025151392, член НП «ОАУ «Авангард», ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3), действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 30.12.2015 г. по делу № А19-15345/2015, сообщает о проведении 10.11.2016 г. на электронной площадке B2B-center торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника – ИП Димитриевой Любови Владимировны (05.08.1967 г.р., место рождения: г. Свирск; СНИЛС 04872910381, ИНН 382001268229, зарегистрирована: 665420, г. Свирск Черемховского р-на Иркутской области, ул. Тимирязева, д. 4, кв. 3).

Предмет торгов – лот № 1: гараж-стоянка вместимостью 20 машино-мест, нежилой, 1-этажный, общей площадью 473 кв. м, инв. № 3869, лит. А, кадастровый номер 38:33:010255:320, расположенный на земельном участке общей площадью 2 000 кв.м., кадастровый номер 38:33:010255:322, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 160, принадлежащие Димитриевой Л.В. на праве собственности. Имущество является предметом залога ПАО «Сбербанк России».

Начальная цена: 4 078 000,00 руб. Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества в сроки, согласованные с организатором торгов. Начало подачи заявок: 09.10.2016 г. в 10:00, окончание: 08.11.2016 г. в 18:00, решение об определении участников торгов – 09.11.2016 г., начало торгов – 10.11.2016 в 16:00. Шаг повышения цены – 5%, задаток – 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» (в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru), внести задаток в установленном порядке, представить в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, заявку на участие в торгах, договор о задатке и копии прилагаемых документов, соответствующих требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 23.07.15 г. № 495. Задаток считается внесённым по факту поступления денежных средств по реквизитам: Димитриева Любовь Владимировна, счёт 40817810618351700001 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка СБ РФ, г. Иркутск, БИК 042520607, кор. счёт 30101810900000000607, ИНН 7707083893, КПП 380802001, не позднее окончания срока приёма заявок. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую цену. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю направляется предложение заключить договор купли-продажи с приложением его проекта, который должен быть подписан сторонами после получения его победителем в течение пяти дней. Оплата имущества – не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Полная информация об имуществе, регламенте проведения электронных торгов, требованиях к заявке на участие в первых торгах и прилагаемым к ней документам, проектах договора о задатке и купли-продажи размещена на сайте ЭП и сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru). Дополнительная информация в рабочие дни по тел. 8(902)5151392, e-mail: veraafanacyeva58@yandex.ru.