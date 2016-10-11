Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

Из-за резкого ухудшения лесопожарной обстановки, связанного с возобновлением горения ранее ликвидированных пожаров, Указом Губернатора Иркутской области от 26.09.2016 г. № 229-уг с 27.09.2016 г. на территории Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации.

Уважаемые жители и гости г. Иркутска!

Неконтролируемый пал сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора могут стать причиной крупных природных пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при разжигании костров и поджоге сухостоя приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населённых пунктов, серьёзными материальными потерями, травматизмом и гибелью людей.

В связи с вышеизложенным обращаемся к вам: не поджигайте сухую траву, не допускайте возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, пресекайте шалость и хулиганские действия с огнём детей и подростков.

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления серьёзных последствий и уголовную ответственность.

При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения 01.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.