О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской области от 01.03.16 г. и на основании Определения АС Иркутской области от 01.09.16 г. по делу № А19-8447/2015, сообщает о продаже имущества АО «Иркутскпромстрой» (ОГРН 1023801005755, ИНН 3807001590, КПП 381201001, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 36) путём проведения электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Настоящим конкурсный управляющий вносит изменения в ранее опубликованное сообщение № 54030337506 от 08.10.2016 г. относительно даты проведения торгов и сроков подачи заявок на участие в торгах.

Торги будут проведены 14.11.2016 г. в 11.00 на электронной площадке Центра дистанционных торгов на сайте в сети Интернет по адресу: http://cdtrf.ru (далее по тексту – ЭТП). Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота, указанной в сообщении о торгах. Срок приёма заявок с 00.00 09.10.16 г. до 23.59 11.11.16 г. Время, указанное в сообщении, московское.