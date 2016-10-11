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Иркутский репортер: 11 октября 2016

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О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий должника – общества с ограниченной ответственностью «Росювелир» (ИНН 3820004583, ОГРН 1023802217603, адрес: 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 2) – Павличенко Александр Александрович (ИНН 771920210621,СНИЛС 076-918-648-21, рег. № 7292, рег. номер в реестре арбитражных управляющих СРО – 311, адрес для корреспонденции: по адресу СРО ПАУ ЦФО, е-mail: pavlichenko_sash@mail.ru, тел. +79163301853), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (рег. № 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области от 01.02.2016 г. по делу № А19-10312/2015, сообщает:

1. Повторные торги по реализации имущества должника, назначенные на 22.09.16 г., о которых опубликовано сообщение в газете «КоммерсантЪ» № 112 от 25.06.2016, № 147 от 13.08.2016, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

2. О проведении в электронной форме на электронной площадке «uTender» по адресу: www.utender.ru (далее по тексту – ЭТП), торгов посредством публичного предложения аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника (залогодержатель – ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)):

Лот № 1: объект недвижимости – нежилое помещение № 1-11 общ. пл. 233,2 кв.м, расположенное в здании по адресу: г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 124.

Начальная цена: 2916954,00 руб. 

Лот № 2: объект недвижимости – нежилое помещение № с 12-24 общей пл. 375,1 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 124.

Начальная цена: 4340415,60 руб.

Лот № 3: объект недвижимости – здание бани общ. пл. 677,7 кв.м, расположенное по адресу: Черемховский р-н, п. Михайловка, ул. Ленина, д. 19; объект недвижимости – земельный участок общ. пл. 880 кв. м, на котором находится закладываемый объект недвижимости, расположенный по адресу: Черемховский р-н, п. Михайловка, ул. Ленина, д. 19.

Начальная цена: 3245540,00 руб.

Начальная цена публичного предложения по лотам указана без НДС и устанавливается сроком на 7 (семь) календарных дней со дня начала приёма заявок. По истечении указанного срока цена публичного предложения понижается на 5 (пять) процентов каждые 7 (семь) календарных дней. Цена на каждом интервале задаётся как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены первого периода публичного предложения.

Окончательная продажа должна быть осуществлена по цене не ниже минимально допустимой (цена отсечения).

Минимальная цена (цена отсечения) установлена в размере: лот № 1 – 1659 163,70 руб.; лот № 2 – 2468828,79 руб.; лот № 3 – 1661385,44 руб.

Срок приёма заявок публичного предложения: с 00:00 мск. 07.11.16 г. до 00:00 18.02.17 г. 

Размер задатка для участия в торгах составляет 15% от начальной цены первого периода публичного предложения каждого лота.

Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4. ст. 139 Закона 

«О банкротстве». С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения приём заявок прекращается.

Время везде московское.

Начальная цена лотов указана без НДС – 18%.

Порядок проведения торгов и участия в них осуществляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, ФЗ № 63 от 06.04.11 г. «Об электронной подписи», Регламентом электронной площадки, Положением о продаже имущества должника, документацией по торгам и настоящей публикацией.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу ЭТП в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54, заключившие договор о задатке и своевременно внёсшие задаток не позднее окончания приёма заявок в период действия цены на интервале на счёт организатора торгов. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счёт организатора торгов. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим договор купли-продажи в сроки, определённые Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определённую на торгах стоимость за вычетом внесённого ранее задатка по реквизитам специального (отдельного) банковского счёта должника.

Ознакомление с полным списком и характеристиками имущества, положением о порядке, сроках, условиях продажи имущества, требованиями к участникам торгов, представляемым ими документами, порядком внесения задатка, банковскими реквизитами и иной документацией (информацией), а также согласование даты и времени осмотра имущества производится по адресу: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42, к. 5020, в рабочее время с 16:00 до 18:00 мск, в рабочие дни, по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов и согласованной последним ответным письмом в течение сроков приёма заявок.

Иная необходимая информация, в т.ч. проекты договора купли-продажи, соглашения о задатке, Положение о реализации имущества, размещены на официальном сайте ЕФРСБ и электронной площадки.

Банковские реквизиты организатора торгов: индивидуальный предприниматель Павличенко Александр Александрович, р/с 40802810901000430285 в АКБ «РосЕвроБанк» (АО), г. Москва, БИК 044525836, к/с 30101810445250000836.

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О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий должника – общества с ограниченной ответственностью «Росювелир» (ИНН 3820004583, ОГРН 1023802217603, адрес: 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 2) – Павличенко Александр Александрович (ИНН 771920210621,СНИЛС 076-918-648-21, рег. № 7292, рег...

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