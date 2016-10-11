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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины. Источника огня среди деревьев нет. Часто случайная молния поджигает лес, но гораздо чаще – человек.

Самые типичные случаи возникновения лесного пожара:

– брошена горящая спичка, окурок;

– охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся;

– механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправлял технику без соблюдения правил техники безопасности;

– туристы, работники сельского хозяйства разводили костёр в местах с подсохшей травой, на лесосеке с порубочными остатками, под кронами деревьев, в старых горельниках;

– кто-то выжигал траву на лесных полянах, прогалинах или стерню на поле около леса;

– осколок стекла, брошенный на солнечном месте.

Уважаемые граждане!

Лес – национальное достояние, берегите его!

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. В случае когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Помните: поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления серьёзных последствий и уголовную ответственность.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России

по Иркутской области 39-99-99.