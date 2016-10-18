О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа,

ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской области от 01.03.16 г. и на основании Определения АС Иркутской области от 01.09.16 г. по делу №А19-8447/2015, сообщает о продаже имущества АО «Иркутскпромстрой» (ОГРН 1023801005755, ИНН 3807001590, КПП 381201001,

г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 36) путём проведения электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Торги будут проведены 23.11.2016 г. в 11.00 на электронной площадке Центра дистанционных торгов на сайте в сети Интернет по адресу: http://cdtrf.ru (далее по тексту – ЭТП). Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота, указанной в сообщении о торгах. Срок приёма заявок с 00.00 19.10.16 г. до 23.59 22.11.16 г. Время, указанное в сообщении, московское.

На торги выставляется следующее имущество АО «Иркутскпромстрой», находящееся в залоге АО «Байкал­ИнвестБанк»:

Лот № 1. Земельный участок, кадастровый номер 38:36:000031:16709, S = 9 095 кв. м, г. Иркутск, бульвар Рябикова. Начальная цена лота – 55 000 000 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, кадастровый номер 38:36:000029:13592, S = 71,6 кв. м, г. Иркутск, ул. Костычева, 10б; нежилое помещение в цокольном этаже многоэтажного жилого здания, кадастровый номер 38:36:000029:13590, S = 107,6 кв. м, г. Иркутск,

ул. Костычева, 10б; нежилое помещение, кадастровый номер 38:36:000027:19632, S = 505,1 кв. м, г. Иркутск, м/р Юбилейный, 17. Начальная цена лота – 5 729 000 руб.

Лот № 3. Нежилое административное помещение, расположенное на 1, 2, 3, 4 этажах и в подвале четырёхэтажного здания треста, кадастровый номер 38:36:000033:32266,

S = 2955,7 кв. м, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36; земельный участок, кадастровый номер 38:36:000033:1303, S = 3 132 кв. м, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36. Начальная цена лота – 58 187 000 руб.

Лот № 4. Механические мастерские, кадастровый номер 38:36:000008:1945, S = 683,4 кв. м, г. Иркутск,

ул. Гравийная, 22; земельный участок, кадастровый номер 38:36:000008:771, S = 3393 кв. м, г. Иркутск, ул. Гравийная, 22. Начальная цена лота – 6 170 000 руб.

Лот № 5. Электроцех, кадастровый номер 38:36:000002:2931, S = 1041 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кадастровый номер 38:36:000002:7536, S = 6 132 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 17 503 000 руб.

Лот № 6. Котельная, кадастровый номер 38:36:000002:8164, S = 1031,1 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кадастровый номер 38:36:000002:6866, S = 5 581 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 12 710 000 руб.

Лот № 7. Ремонтные мастерские, кадастровый номер 38:36:000002:2928, S = 2935,9 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кадастровый номер 38:36:000002:7540, S = 4 204 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 32 826 000 руб.

Лот № 8. Гараж на 30 автомашин, кадастровый номер 38:36:000002:7861, S = 1467 кв. м, г. Иркутск,

ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кадастровый номер 38:36:000002:7530, S = 1 475 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 15 002 000 руб.

Лот № 9. А/м Mitsubishi Outlander, гос. рег. знак В 002 СН 38, г.в. 2008. Начальная цена лота – 120 225 руб.

Лот № 10. А/м Chery A21, гос. рег. знак М 361 СА 38, г.в. 2007. Начальная цена лота – 50 250 руб.

Дополнительную информацию об имуществе можно получить в течение периода приёма заявок в рабочие дни по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, kvu_79@mail.ru, либо по адресу: ул. Терешковой, 36. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по предварительной записи по тел.: 8 (3952) 200-713, 8-914-924-55-56. На сайте ЭТП (http://cdtrf.ru), на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/).

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать заявку на указанной ЭТП. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования открытых торгов; действительную на день представления заявки на участие выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или из ЕГРИП (для ИП) либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, реквизиты для возврата задатка, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Более подробные требования к заявке, а также договор задатка и проект договора купли-продажи размещены в сайте ЭТП.

Задаток (10% от начальной цены лота) должен быть оплачен путём перечисления денежных средств и зачислен в срок не позднее окончания приёма заявок на р/с должника АО «Иркутскпромстрой» ИНН/КПП 3807001590/381201001, № 40702810500000002541, ОАО «Байкалинвестбанк», к/с 30101810500000000706, БИК 042520706. В назначении платежа указать: наименование заявителя, № лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи между победителем и должником подписывается в течение 5 дней. Срок оплаты имущества в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/КПП 3807001590/381201001, № 40702810418350014854, ПАО Сбербанк России, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607). Во всём остальном стороны руководствуются нормами действующего законодательства.