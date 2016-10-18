Объявлен конкурс буктрейлеров

Централизованная библиотечная система и Иркутский областной Дом кино объявляют о начале конкурса буктрейлеров. К участию приглашаются читатели городских библиотек в возрасте от 12 лет. Работы могут представлять собой игровой ролик, слайд-шоу с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами и рисунками, фотофильм или монтажный фильм и даже анимацию. В рамках 3-минутного ролика конкурсанты смогут продемонстрировать свободу творчества и фантазию на основе своего любимого литературного произведения.

Мероприятие приурочено к Году кино и позволит ребятам продемонстрировать неразделимую связь таких видов искусства, как литература и кинематограф.

Конкурс проводится в рамках ежегодного фестиваля читательского творчества «Между строк», праздничное представление и награждение конкурсантов состоится 29 октября – в торжественный заключительный день фестиваля в большом зале Иркутского Дома кино по адресу: ул. Мухиной, 2.

Ролики принимаются до 25 октября на электронный адрес arinaomo@cbsirk.ru