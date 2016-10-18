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Иркутский репортер: 18 октября 2016

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Объявлен конкурс буктрейлеров

Централизованная библиотечная система и Иркутский областной Дом кино объявляют о начале конкурса буктрейлеров. К участию приглашаются читатели городских библиотек в возрасте от 12 лет. Работы могут представлять собой игровой ролик, слайд-шоу с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами и рисунками, фотофильм или монтажный фильм и даже анимацию. В рамках 3-минутного ролика конкурсанты смогут продемонстрировать свободу творчества и фантазию на основе своего любимого литературного произведения.

Мероприятие приурочено к Году кино и позволит ребятам продемонстрировать неразделимую связь таких видов искусства, как литература и кинематограф.

Конкурс проводится в рамках ежегодного фестиваля читательского творчества «Между строк», праздничное представление и награждение конкурсантов  состоится 29 октября – в торжественный заключительный день фестиваля в большом зале Иркутского Дома кино по адресу: ул. Мухиной, 2.

Ролики принимаются до 25 октября на электронный адрес arinaomo@cbsirk.ru

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О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской...

18.10.2016, Иркутский репортер
Блокнот

Объявлен конкурс буктрейлеров

Централизованная библиотечная система и Иркутский областной Дом кино объявляют о начале конкурса буктрейлеров. К участию приглашаются читатели городских библиотек в возрасте от 12 лет. Работы могут представлять собой игровой ролик, слайд-шоу с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами и рисунками...

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Блокнот

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