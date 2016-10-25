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Восточно-Сибирская правда
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Уважаемые иркутяне!
Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит из-за неправильной эксплуатации печи. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря.
Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:
• Дымовые трубы должны быть выложены из обложенного красного полнотелого кирпича. Устройство деревянных, гипсоволокнистых, железных труб не допускается. Печи и дымоходы в местах соприкосновения их с деревянными частями здания (потолок, перегородка, стена) должны иметь кирпичные разделки или отступки не менее 51 см до защищённых мокрой штукатуркой (толщиной не менее 3 см) конструкций.
• Своевременно, не реже одного раза в три месяца, удаляйте сажу – это горючий материал. Если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению. В стенах дымоходов и труб образуются трещины, в воздух вырываются не только искры, но и пламя. Своевременно белите трубы и дымоходы, чтобы вовремя заметить трещины и отверстия.
• Нередко причиной пожара становится перекаливание печи, поэтому топить надо умело, умеренно, при сильных морозах понемногу, с перерывами через каждые два часа.
• На полу перед топочными дверцами прибейте металлический лист размером 50х70 см,
он не даст возникнуть пожару, если из топки вывалится уголёк или вылетит искра.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска обращается к жителям города: будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожар.
Ещё раз напоминаем: телефон службы спасения 01, с мобильного телефона 112 или 01*.
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