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Восточно-Сибирская правда
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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
22.11.2016 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 336, состоится внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Радиан». Начало регистрации участников в 9.45 по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 321. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 31.10.2016 г.
Повестка дня:
1. О последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
С информацией, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф. 334, с 07.10.2016 г. с 12.00 до 16.00.
Совет директоров
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