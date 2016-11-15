О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64, член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние», ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315, адрес для корреспонденции управляющему: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ул. Пирогова, дом 1/2, кв. 7, тел.8 (902) 579-68-55, e-mail: dima55568@mail.ru) сообщает о том, что договоры купли-продажи № 5/020916, № 6/020916, № 7/020916, № 8/020916, заключённые 07.09.2016 г. с ООО «Бетон 38» (664024,

г. Иркутск, ул. Трактовая, 20, ИНН 3810336822, ОГРН 1143850012206) по результатам торгов по продаже имущества ООО «ТЕРМО-ШИЛД Байкал» (ОГРН 1043801541850, ИНН 3811081623, адрес регистрации: 664075, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Байкальская, 250а, 15), состоявшихся 07.09.2016 г. на ЭТП «Аукцион-Центр», расторгнуты в связи с неуплатой в установленный срок денежных средств по лотам №№ 5, 6, 7, 8. В связи с чем конкурсный управляющий сообщает о проведении повторных торгов в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота), которые состоятся 28.12.2016 г. в 12:00 (здесь и далее – время местное) на ЭТП «Аукцион-центр», оператор – ООО «ИстКонсалтингГрупп», по адресу: http://www.aukcioncenter.ru/index.html, по продаже имущества: лот № 5. Транспортное средство МАЗ 54322, седельный тягач, идентификационный номер отсутствует, регистрационный номер М534РА38, год выпуска 1987. Стоимость – 58 500 р.; лот № 6. Транспортное средство МАЗ 5551, седельный тягач, идентификационный номер XTM555100N0035140, регистрационный номер М354РА38, год выпуска 1994. Стоимость – 51 300 р.; лот № 7. Транспортное средство автомобиль спецназначения SINOTRUK ZZ5255C, идентификационный номер LZZTBLNB08J022069, регистрационный номер О555СН38, год выпуска 2008. Стоимость – 425 700 р.; лот № 8. Транспортное средство полуприцеп цистерна DAEWOO TRAILER, идентификационный номер KMBFA18APNU001136, регистрационный номер АМ477638. Стоимость – 108 900 р. Ознакомиться с имуществом можно в период подачи заявок по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 250а-15, предварительно позвонив организатору торгов (телефон указан выше). Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ЭТП «Аукцион-центр» заявку в срок с 10:00 21.11.2016 г. по 10:00 23.12.2016 г. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку, содержащую предложение о цене имущества, а также приложившие документы: выписки из ЕГРЮЛ и надлежащим образом заверенные копии: устава, свидетельства о госрегистрации и постановке на учёт в налоговом органе (для юрлиц); выписку из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации и постановки на учёт в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физлица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка, в т. ч. заключённый в письменной форме договор о задатке. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи имущества, который должен быть внесён на расчётный счёт ООО «Термо-Шилд Байкал» № 40702810718350014101, Байкальский Банк ПАО Сбербанк,

г. Иркутск, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607, ИНН/КПП Банка 7707083893/380443001, в срок не позднее 5 дней до даты проведения торгов. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи имущества. Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней после оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчётный счёт ООО «ТЕРМО-ШИЛД Байкал», указанный в сообщении.