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Конкурент: 15 ноября 2016

Блокнот

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Уважаемые иркутяне!

Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит из-за неправильной эксплуатации печи. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря.

Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:

Дымовые трубы должны быть выложены из обложенного красного полнотелого кирпича. Устройство деревянных, гипсоволокнистых, железных труб не допускается. Печи и дымоходы в местах соприкосновения их с деревянными частями здания (потолок, перегородка, стена) должны иметь кирпичные разделки или отступки не менее 51 см до защищённых мокрой штукатуркой   (толщиной не менее 3 см) конструкций.

Своевременно, не реже 1 раза в 3 месяца, удаляйте сажу – это горючий материал. Если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению. В стенах дымоходов и труб образуются трещины, в воздух вырываются не только искры, но и пламя. Своевременно белите трубы и дымоходы, чтобы вовремя заметить трещины и отверстия.

Нередко причиной пожара становится перекаливание печи. Поэтому топить надо умело, умеренно. При сильных морозах понемногу, с перерывами через каждые два часа.

На полу перед топочными дверцами прибейте металлический лист размером 50х70 см, он не даст возникнуть пожару, если из топки вывалится уголёк или искра.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  г. Иркутска обращается к жителям города: будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожар.

Ещё раз напоминаем: телефон службы спасения 01, с мобильного телефона 112 или 01*.

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Уважаемые иркутяне!

Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит из-за неправильной эксплуатации печи. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря.Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:•...

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