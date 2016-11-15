Официальная информация

Ежедневно в России набирается достаточно материала для того, чтобы сделать сразу несколько обзоров чрезвычайных происшествий. Каждый день в огромной стране может случиться нечто ужасное и трагическое. Впрочем, в столь большом государстве и не может быть по-другому: очень трудно обеспечить безопасность миллионам граждан, но действия в данном направлении постоянно предпринимаются.

Именно Министерство чрезвычайных ситуаций пользуется большим доверием среди простых людей, ведь работники данного подразделения ежедневно рискуют своей жизнью, спасая чужие. Работать в МЧС очень почётно: спасатели по своему престижу близки к космонавтам.

В нашей стране ежедневно происходит большое количество пожаров. В целях предупреждения возникновения пожаров проводится профилактическая работа.

Пожарная профилактика – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и создание условий для их успешного тушения. Одна из главных задач пожарной профилактики – это создание безопасных условий для человека на производстве и в быту.

Непосредственной организацией пожарной профилактики в России занимаются органы Государственного пожарного надзора, которые существуют во всех районах, городах, областях, краях и республиках.

Ещё раз напоминаем: телефон службы спасения 01, с мобильного телефона 112 или 01*.