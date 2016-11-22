Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 22 ноября 2016

Блокнот

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

О проведении комплекса мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией

В соответствии с поручением Министерства юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года в 10-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4, Управление Минюста России по Иркутской области проводит конференцию по теме «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».

С 5 по 9 декабря 2016 года управление организует работу консультативного пункта по личному приёму граждан с участием уполномоченных должностных лиц управления, государственных органов Иркутской области, адвокатов. Приём граждан будет проводиться по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4.

Телефон для справок 792-790.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Официальная информация/реклама

О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН 3807001590,1023801005755, адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36; конкурсное производство введено решением Арбитражного суда Иркутской области 01.03.2016 г. по делу № А19-8447/2015, дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о...

22.11.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

О проведении комплекса мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией

В соответствии с поручением Министерства юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года в 10-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4, Управление Минюста России по Иркутской области проводит конференцию по теме «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».С 5 по 9 декабря...

22.11.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

«Сгорает» ли неиспользованный отпуск?

Ежегодный отпуск – это закреплённое и гарантированное законодательством число свободных от работы дней, предоставляемое ежегодно всем работникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы (ст. 106, ст. 107, ст. 114 ТК РФ)...

15.11.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

Уважаемые садоводы города! Иркутский клуб «Садовод и огородник» приглашает вас на занятия

План курсовых учебных занятий на ноябрь 2016 г.10 ноября – Огурцы и другие овощные культуры семейства тыквенных. Агротехника. Сорта.– Смородина чёрная, красная, белая, зелёная. Посадка, уход, борьба с вредителями. Сорта. Полезные свойства ягод и их использование. Размножение сортов.17 ноября – Лук репчатый и другие виды...

08.11.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Услуги на YouDo: выездная фотосъемка что это по ссылке.
Профессиональные услуги вставить лицо в фото военного, описание.
Тут найти фотографа на свадьбу недорого, выбирай YouDo!

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны гипермаркетов на интернет портале

Classic +10 TFK

восстановление роста волос после пролежней на голове
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний