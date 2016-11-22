О проведении комплекса мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией

В соответствии с поручением Министерства юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года в 10-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4, Управление Минюста России по Иркутской области проводит конференцию по теме «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».

С 5 по 9 декабря 2016 года управление организует работу консультативного пункта по личному приёму граждан с участием уполномоченных должностных лиц управления, государственных органов Иркутской области, адвокатов. Приём граждан будет проводиться по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4.

Телефон для справок 792-790.