Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 22 ноября 2016

Блокнот

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН 3807001590,1023801005755, адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36; конкурсное производство введено решением Арбитражного суда Иркутской области 01.03.2016 г. по делу № А19-8447/2015, дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве – 14.02.2017 в 10:00 (время иркутское) Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС 069-513-062-71, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел. 89041489771), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,ИНН 0274107073, адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1), извещает о том, что торги по продаже имущества должника от 14.11.2016 г. (публикация в газете «Коммерсанть» № 187 от 08.10.2016 г. на стр. 87) по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10 признаны несостоявшимися. Торги состоялись по лоту № 9. Победителем торгов по лоту № 9 признано ООО «Юстина» (ИНН/ОГРН 3811059868,1023801544832, адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 4). Предложение победителя торгов о цене продажи имущества – 4037000 рублей. Победитель торгов не заинтересован по отношению к АО «Иркутскпромстрой», его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО ААУ «Евросиб» не участвуют в капитале победителя торгов.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Официальная информация/реклама

О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН 3807001590,1023801005755, адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36; конкурсное производство введено решением Арбитражного суда Иркутской области 01.03.2016 г. по делу № А19-8447/2015, дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о...

22.11.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

О проведении комплекса мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией

В соответствии с поручением Министерства юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года в 10-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4, Управление Минюста России по Иркутской области проводит конференцию по теме «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».С 5 по 9 декабря...

22.11.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

«Сгорает» ли неиспользованный отпуск?

Ежегодный отпуск – это закреплённое и гарантированное законодательством число свободных от работы дней, предоставляемое ежегодно всем работникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы (ст. 106, ст. 107, ст. 114 ТК РФ)...

15.11.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

Уважаемые садоводы города! Иркутский клуб «Садовод и огородник» приглашает вас на занятия

План курсовых учебных занятий на ноябрь 2016 г.10 ноября – Огурцы и другие овощные культуры семейства тыквенных. Агротехника. Сорта.– Смородина чёрная, красная, белая, зелёная. Посадка, уход, борьба с вредителями. Сорта. Полезные свойства ягод и их использование. Размножение сортов.17 ноября – Лук репчатый и другие виды...

08.11.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Услуги на YouDo: как сделать фотомонтаж фотографий своими руками, гарантии.
Смотрите здесь - оцифровка кинопленки 8 мм цена екатеринбург, посмотреть.
Профессиональные услуги красивая фотосессия осенью около воды, выбирай YouDo!

Недвижимость

Новости компаний


Адреса почтовых отделений на интернет сайте

biomatras.ru

может ли влиять курение на выпадение волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний