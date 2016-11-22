О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН 3807001590,1023801005755, адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36; конкурсное производство введено решением Арбитражного суда Иркутской области 01.03.2016 г. по делу № А19-8447/2015, дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве – 14.02.2017 в 10:00 (время иркутское) Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС 069-513-062-71, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел. 89041489771), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,ИНН 0274107073, адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1), извещает о том, что торги по продаже имущества должника от 14.11.2016 г. (публикация в газете «Коммерсанть» № 187 от 08.10.2016 г. на стр. 87) по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10 признаны несостоявшимися. Торги состоялись по лоту № 9. Победителем торгов по лоту № 9 признано ООО «Юстина» (ИНН/ОГРН 3811059868,1023801544832, адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 4). Предложение победителя торгов о цене продажи имущества – 4037000 рублей. Победитель торгов не заинтересован по отношению к АО «Иркутскпромстрой», его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО ААУ «Евросиб» не участвуют в капитале победителя торгов.