Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

22 ноября 2016 г. в 1 час. 58 мин. на пульт дежурного радиотелефониста службы спасения «01» поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: г. Иркутск, п. Горького, ул. Юннатская, 2.

На момент прибытия первого подразделения горел дачный дом, существовала угроза распространения огня.

После тушения пожара установлено, что строение дома полностью уничтожено огнём. В ходе разведки и тушения пожара во дворе возле дома были обнаружены и спасены двое граждан КНДР с порезами рук и лица, личность которых устанавливается. Граждане госпитализированы в челюстно-лицевое отделение ГКБ № 1.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.