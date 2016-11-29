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Восточно-Сибирская правда
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Иркутский клуб садоводов-опытников имени Томсона приглашает на занятия 3 декабря
– Садовая земляника, обычная и ремонтантная, земклуника.
Агротехника, лучшие сорта. Руководитель секции земляники и малины Одинцова Т.В.
– Облепиха. Жимолость синяя. Целебные свойства. Агротехника.
Лучшие современные сорта. Учёный агроном-плодоовощевод Дубович Г.В.
10 декабря
– Слива. Вишнёвые гибриды. Абрикосы. Рябины. Калина. Агротехника. Сорта. Руководитель секции косточковых культур к.б.н. Еремеева Т.В.
– Лекарственные травы на садовом участке. Применение. Сбор. Хранение. Руководитель секции лекарственных трав Соколова Е.Е.
Ждём вас в 11.30 по адресу: ул. Станиславского, 17 (помещение библиотеки № 32). Остановка «Станиславского», трамвай №№ 5, 6, маршрутное такси №№ 5к, 69к. Можно пройти вверх от остановки «Лисиха».
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