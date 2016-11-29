Скопируйте код и вставьте в свой блог:

Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия

В субботу, 3 декабря 2016 г., с 10 до 13 часов занятия по темам: Хвойные растения. Посадка, уход, подготовка к зиме.

Яблони и груши Приангарья. Сорта. Уход, формирование. Болезни и вредители и борьба с ними.

10.12.2016г: Посев многолетников, требующих стратификации (дельфиниумы, аквилегии и др.) и медленно растущих однолетников (эустома, гелеотроп и др.).

Мои любимые сортовые томаты. Сорта. Посадка, уход, получение семян.

Занятия проходят по адресу: ул. Марата,14, в актовом зале Правобережного округа. Остановки транспорта «Бытовая» и « Чкалова».