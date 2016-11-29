О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН: 3807001590/1023801005755, адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, 36), действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 01.03.2016 г. и определения АС Иркутской области от 01.09.2016 по делу № А19-8447/2015, Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС 069-513-062-71, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел.: 8 (3952) 200-713; 8-983-469-12-63), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 119019,

г. Москва, Нащокинский переулок, дом 12, строение 1), извещает о том, что повторные торги в форме аукциона состоятся 26.01.2017 г. в 11.00 (время московское). Дата начала приёма заявок – 05.12.2016 г. в 9.00 (время московское). Срок окончания приёма заявок – 20.01.2017 г. в 18.00 (время московское). Дата, время и место подведения результатов торгов – 26.01.2017 г. в 13:00 (время московское) по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 27б. Предмет торгов: лот № 1 – земельный участок, кад.

№ 38:36:000031:16709, S = 9 095 кв. м, г. Иркутск, ул. Бульвар Рябикова. Начальная цена – 49500000 руб. Лот № 2 – нежилое помещение, кад. № 38:36:000029:13592, S = 71,6 кв. м, г. Иркутск, ул. Костычева, 10б; нежилое помещение в цокольном этаже многоэтажного жилого здания, кад. № 38:36:000029:13590, S = 107,6 кв. м, г. Иркутск, ул. Костычева, 10б; нежилое помещение, кад. № 38:36:000027:19632,

S = 505,1 кв. м, г. Иркутск, ул. м/р. Юбилейный, 17. Начальная цена – 5156100. Лот № 3 – нежилое административное помещение, расположенное на 1, 2, 3, 4 этажах и в подвале четырёхэтажного здания треста, кад. № 38:36:000033:32266, S = 2955,7 кв. м, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36; земельный участок, кад. № 38:36:000033:1303, S =

3 132 кв. м, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36. Начальная цена – 52368300 руб. Лот № 4 – механические мастерские, кад. № 38:36:000008:1945, S = 683,4 кв. м, г. Иркутск, ул. Гравийная, 22; земельный участок, кад. № 38:36:000008:771, S = 3393 кв. м, г. Иркутск, ул. Гравийная, 22. Начальная цена– 5553000 руб. Лот № 5 – электроцех, кад.

№ 38:36:000002:2931, S = 1041 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кад. № 38:36:000002:7536, S = 6 132 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 15752700 руб. Лот № 6 – котельная, кад. № 38:36:000002:8164, S = 1031,1 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кад.

s№ 38:36:000002:6866, S = 5 581 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 11439000 руб. Лот № 7 – ремонтные мастерские, кад. № 38:36:000002:2928, S = 2935,9 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кад.

№ 38:36:000002:7540, S = 4 204 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 29543400 руб. Лот № 8 – гараж на 30 автомашин, кад. № 38:36:000002:7861, S = 1467 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20; земельный участок, кад.

№ 38:36:000002:7530, S = 1 475 кв. м, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18, 20. Начальная цена лота – 13501800 руб. Задаток – 10%. шаг аукциона – 5%. Задаток вносится на спец. счёт должника № 40702810500000002541, ОАО «Байкалинвестбанк», к/с 30101810500000000706, БИК 042520706, ИНН/КПП 3807001590/381201001. В назначении платежа указать [Задаток ФИО/наименование участника, № лота, код торгов]. Претенденты – физ. лица представляют: фотокопию паспорта, доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подаётся представителем. Претенденты – юр. лица: выписку из единого реестра юр. лиц, копии учредительных документов, свидетельство о регистрации и о постановке на налоговый учёт, решение полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, доверенность на представителя, а также в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2012 г. № 54 и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. Покупатели вправе ознакомиться с имуществом должника, выставленным на торги, ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время иркутское) по предварительному согласованию по тел.: 8 (3952) 200-713, 8-983-469-12-63. Условия и порядок приёма заявок – в соответствии с условиями электронной площадки ЗАО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203): http://cdtrf.ru. Победителем торгов признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Порядок и срок заключения договора – в течение 10 дней с даты подведения итогов торгов. Условия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на основной р/с должника.