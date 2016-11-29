О торгах

Организатор торгов– конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН: 3807001590/1023801005755, адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, 36), действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 01.03.2016 г. и определения АС Иркутской области от 01.09.2016 по делу № А19-8447/2015, Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС 069-513-062-71, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел.: 8 (3952) 200-713, 8-983-469-12-63), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,ИНН 0274107073, адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1), извещает о том, что торги по продаже имущества должника от 23.11.2016 г. (публикация в газете «Коммерсантъ» № 192 от 15.10.2016, стр. 80) по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 признаны несостоявшимися. Торги состоялись по лоту № 9. Победителем торгов по лоту № 9 признан Разуминский Александр Олегович (ИНН 381257131060, адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ломоносова, 130). Предложение победителя торгов о цене продажи имущества – 252 472,5 рубля. В связи с тем, что к участию в торгах по лоту № 10 допущен только один участник, руководствуясь п. 17 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися и о заключении договора с единственным участником Долгиревым Владимиром Александровичем (ИНН 381011813577, 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воровского, д. 10, кв. 3). Победитель торгов не заинтересован по отношению к АО «Иркутскпромстрой», его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО ААУ «Евросиб» не участвуют в капитале победителя торгов.