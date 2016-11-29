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Восточно-Сибирская правда
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует
19 ноября 2016 г. в 2 час. 39 мин. на пульт дежурного радиотелефониста службы спасения «01» поступило сообщение о пожаре в административном здании ИГУ по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 8.
На момент прибытия первого подразделения из окна второго этажа здания шёл чёрный дым. Установлено, что повреждено помещение спортивного зала на площади 70 кв. м. В ходе разведки и тушения пожара на втором этаже в помещении спортзала были обнаружены и спасены трое граждан КНДР, личность которых устанавливается. Граждане госпитализированы в токсикологический центр с диагнозом «отравление угарным газом».
Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электроприборе.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.
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