Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

19 ноября 2016 г. в 2 час. 39 мин. на пульт дежурного радиотелефониста службы спасения «01» поступило сообщение о пожаре в административном здании ИГУ по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 8.

На момент прибытия первого подразделения из окна второго этажа здания шёл чёрный дым. Установлено, что повреждено помещение спортивного зала на площади 70 кв. м. В ходе разведки и тушения пожара на втором этаже в помещении спортзала были обнаружены и спасены трое граждан КНДР, личность которых устанавливается. Граждане госпитализированы в токсикологический центр с диагнозом «отравление угарным газом».

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электроприборе.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.