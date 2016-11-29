Судебное решение

Ангарский городской суд решил:

Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Джугашвили Елены Борисовны сведения, распространённые Корком Бертольдом Александровичем в статье «Серебряный лев для невидимых детей», опубликованной на страницах 15, 20 раздела «Иркутский репортёр» газеты «Восточно-Сибирская правда», выпуск № 8 (26762) от 24.02.2015 года, и на интернет-сайте: http://www.vsp.ru/social/2015/02/24/551673, в следующих фрагментах:

1. «Три года назад, ещё смутно себе представляя, чем ей придётся заниматься, чтобы помочь бывшим детдомовцам, «выпавшим» из поля зрения государства, Анна, конечно, не могла подумать, что разбираться придётся с делами, завязанными на откровенном криминале и коррупции. В последнее время ей часто встречаются подростки, которых после детского дома при содействии сотрудников ангарской опеки пытаются «ненадолго усыновить».

– Пока детишки находятся в детском доме, у них на счету копятся пенсии – до нескольких сотен тысяч рублей. Деньги должны выплачиваться при наступлении совершеннолетия, – объясняет Анна схему «почти законного отъёма денег». – В последнее время ко мне обращались несколько подростков, которые рассказывают, что их таскали в отдел опеки и там знакомили с «новыми родителями». Несмотря на то что подростки отбивались руками и ногами, им меняли документы на новые, с новыми паспортными данными, на фамилии якобы родителей. То есть по документам-то они вовсе не «якобы», а вполне законные усыновители.

То, что усыновлённым не сообщали, – через очень короткий срок эти «родители» отказывались от них, своих новых сыновей и дочерей. По суду их лишали родительских прав. А вот когда вторично брошенные нежно любящими их родителями подростки по достижении совершеннолетия приходили требовать свои деньги, оказывалось, что за недолгий и необременительный период своего «родительства» усыновители успевали оставить о себе единственную память в виде полностью опустошённого счёта. Анна настаивает – те подростки, которые рассказывали ей об этом, клянутся, что убеждать их подписать документы об усыновлении водили в кабинеты высшего начальства ангарского отдела опеки и попечительства.

2. – Мы тогда просто не поверили своим ушам – как это, без суда, без лишения родительских прав?! Это просто немыслимо. И мы пошли к главе ангарской опеки Елене Джугашвили. То, как она поливала грязью девушку, было невозможно слушать! Например, она утверждала, что Аня работает дорожной проституткой и у неё венерические болезни, включая ВИЧ, – Садовская обессилено опускает руки.