О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН: 3807001590/1023801005755, адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, 36), действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 01.03.2016 г. и определения АС Иркутской области от 01.09.2016 по делу № А19-8447/2015), Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС 069-513-062-71, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел.: 8 (3952) 200-713, 8-983-469-1263), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,ИНН 0274107073, адрес: 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, дом 12, строение 1), извещает о том, что повторные торги в форме аукциона состоятся 26.01.2017 г. в 9.00 (время московское). Дата начала приёма заявок – 05.12.2016 г. в 9.00 (время московское). Срок окончания приема заявок – 20.01.2017 г. в 18.00 (время московское). Дата и время подведения итогов приёма заявок – 25.01.2017 г. в 10:00 (время московское) по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 27б. Предмет торгов: лот №1 – земельный участок, площадь 27 098 кв. м. адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кад. № 38:36:000002:7533; земельный участок, площадь 222 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск. кад.

№ 38:36:000002:7528; АЗС, площадь 439,9 кв. м, инв. № 3007, лит. К1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18., кад. № 38:36:000002:2944; диспетчерская, площадь 69 кв м, инв. № 3007, лит. Я1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.18., кад. № 38:36:000002:2943; сушильная камера, назначение: нежилое, 1–этажное, площадь 99,9 кв. м, инв. № 249, лит. Т, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кад. № 38:36:000002:2936. Начальная цена – 33 355 800 руб. Лот № 3 – земельный участок, площадь 1 465 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, кад. № 38:36:000002:7539. Начальная цена – 1768500. Лот № 4 – гараж, площадь 277,9 кв м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20, кад. № 38:36:000002:2934. Начальная цена – 2243700 руб. Лот № 6 – нежилое помещение, площадь 223,9 кв м, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18, кад. номер 38:36:000002:7414. Начальная цена– 1807200 руб. Лот № 7 – квартира, площадь 17,8 кв м, этаж 1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1б, кв. 8д. Начальная цена лота – 482400 руб. Лот № 8 – квартира, площадь 18,1 кв м, этаж 1, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1б, кв. 8г. Начальная цена лота – 490500 руб. Лот № 10 – производственное помещение, инв. № 3008, лит. И, И1, кад. № 38:36:000002:214:256, площадь 104,5 кв м, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20; склад, 1-этажный, инв. №3008, лит. Ш, кад. № 38:36:000002:214:266, площадь 26,4 кв м, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20; производственное помещение, 2-этажное, инв. № 25:401:001:015054210, лит. К, К1, условный номер 38-38-01/099/2010-388, S=7608,2 кв м, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 20; проходная, 1-этажный, инв. №3008, лит. М, S=9 кв м, 38:36:000002:214:265, Иркутская обл., г. Иркутск; Земельный участок, 38:36:000002:7527, S=10 653 кв м, Иркутская обл., г. Иркутск; Земельный участок, 38:36:000002:8491, S=2 580 кв м, Иркутская обл., г. Иркутск. Начальная цена лота – 78540300 руб. Задаток – 10%. Шаг аукциона – 5%. Задаток вносится на спец. счёт должника № 40702810500000002541, ОАО «Байкалинвестбанк», к/с 30101810500000000706, БИК 042520706, ИНН/КПП 3807001590/381201001 . В назначении платежа указать [Задаток ФИО/наименование участника, № лота, код торгов]. Претенденты – физ. лица представляют: фотокопию паспорта, доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подаётся представителем. Претенденты – юр. лица: выписку из единого реестра юр. лиц, копии учредительных документов, свидетельство о регистрации и о постановке на налоговый учёт, решение полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, доверенность на представителя, а также в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2012 г. № 54 и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ. Покупатели вправе ознакомиться с имуществом должника, выставленным на торги, ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время иркутское) по предварительному согласованию по тел.: 8 (3952) 200-713, 8-983-469-1263. Условия и порядок приёма заявок – в соответствии с условиями электронной площадки ЗАО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203): http://cdtrf.ru . Победителем торгов признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Порядок и срок заключения договора – в течение 10 дней с даты подведения итогов торгов. Условия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по лотам 1,3,4,6,7,8 вносятся на р/с 40702810500000002541, ОАО «Байкалинвестбанк», к/с 30101810500000000706, БИК 042520706, ИНН/КПП 3807001590/381201001. По лоту № 10 оплата вносится на спец. р/с 40702810418350014854, открытый ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.