Требуется инженер лесосечного фонда

22 ноября 2016 г. в 1 час. 58 мин. на пульт дежурного радиотелефониста службы спасения «01» поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: г. Иркутск, п. Горького, ул. Юннатская, 2. На момент прибытия первого подразделения горел дачный дом, существовала угроза распространения огня.После тушения пожара...

В субботу, 3 декабря 2016 г., с 10 до 13 часов занятия по темам: Хвойные растения. Посадка, уход, подготовка к зиме. Яблони и груши Приангарья. Сорта. Уход, формирование. Болезни и вредители и борьба с ними.10.12.2016г: Посев многолетников, требующих стратификации (дельфиниумы...