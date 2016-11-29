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Восточно-Сибирская правда
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Требуется инженер лесосечного фонда
Требуется инженер лесосечного фонда на базу (Усть-Кут). Опыт обязателен.
Звонить по тел.: 8-914-95-36-199, 8-914-88-67-896.
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