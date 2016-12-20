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Конкурент: 20 декабря 2016

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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует Пусть Новый год будет безопасным!

Среди прочих причин возникновения возгораний – несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности. С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. Многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, семьи несколько праздничных дней находятся дома, активно используя телевизоры, компьютеры, стиральные машины… Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой не выдерживает, что зачастую становится причиной пожаров. Отмечая праздники, люди нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра зажжённые в честь праздника свечи.

Гирлянды

Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по техническому паспорту к данному изделию. Следует избегать покупки дешёвых китайских гирлянд на рынках, покупать данное изделие необходимо только в торговых предприятиях с получением чека. На упаковке с гирляндой обязательно должны стоять знак Госстандарта и знак сертификации по пожарной безопасности.

Дома

Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.

Если вы решили поставить в квартире ёлочку, до установки держите её на морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зелёную красавицу на надёжном основании на расстоянии от электронагревательных приборов и не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия.

В последние годы в моду всё больше входят искусственные ёлки. Как правило, их изготавливают из синтетических материалов, которые зачастую пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.

Будьте аккуратны и бдительны! 

Пусть встреча Нового года станет светлой и радостной!

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.

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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует Пусть Новый год будет безопасным!

Среди прочих причин возникновения возгораний – несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности. С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. Многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, семьи несколько праздничных дней находятся дома...

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