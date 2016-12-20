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Восточно-Сибирская правда
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Продаётся участок в Хомутово
Продаётся участок в Хомутово 10 соток, солнечный, ровный, квадратной формы. Электричество и проводной интернет на границе участка. Огорожен. Соседи строятся.
300 000Р.
Тел. 8-95-00-66-99-85.
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