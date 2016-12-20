Продаётся участок в Хомутово

С приходом зимы участились случаи возгорания автомобилей. Напоминаем, чтобы избежать этого, не оставляйте ваш автомобиль без присмотра около дома, своевременно проходите техническое обслуживание транспортного средства, постоянно следите за его исправным состоянием, особенно обращайте внимание на исправность электропроводки...