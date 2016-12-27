Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

С приходом зимы на территории г. Иркутска участились случаи пожаров на автотранспорте.

Причиной пожаров в автомобилях является нарушение правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей.

Наибольшую опасность в холодное время года представляют электрические подогреватели (котлы подогрева), установленные на автомобиле и используемые автомобилистами для подогрева двигателя. Как правило, опасность представляет не сам электрический подогреватель, а электрический провод, идущий от него и подключаемый к электрической розетке. В условиях низких температур изоляция на данном проводе становится менее эластичной, а при движении подвергается деформации, в результате чего в ней образуются трещины, что впоследствии может привести к пожару, также на данных приборах зачастую отсутствуют или не срабатывают должным образом аппараты защиты. Подключайте только исправное подогревательное оборудование заводского изготовления и не оставляйте его без присмотра.

Категорически запрещается подогревать двигатели открытым огнём (костры, факел, паяльные лампы), устанавливать обогревательные устройства под картером автомобиля.

ПОМНИТЕ!

Соблюдение правил пожарной безопасности сохранит ваше имущество!

При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения 01.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.