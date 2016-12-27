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Восточно-Сибирская правда
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует Правила безопасности при обращении с пиротехникой
Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.
2. Носить пиротехнику в карманах.
3. Держать фитиль во время зажигания около лица.
4. Использовать пиротехнику при сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейерверки на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над зажжёнными фейерверками.
8. Находиться ближе 20 метров от зажжённых салютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3–5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить, поэтому, если она попадёт на кожу, ожог гарантирован.
При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15–20 метров от пусковой площадки фейерверка и обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.
Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.
При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения 01.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.
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