Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует Правила безопасности при обращении с пиротехникой

Что нельзя делать с пиротехникой:

1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

2. Носить пиротехнику в карманах.

3. Держать фитиль во время зажигания около лица.

4. Использовать пиротехнику при сильном ветре.

5. Направлять ракеты и фейерверки на людей.

6. Бросать петарды под ноги.

7. Низко нагибаться над зажжёнными фейерверками.

8. Находиться ближе 20 метров от зажжённых салютов и фейерверков.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3–5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить, поэтому, если она попадёт на кожу, ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15–20 метров от пусковой площадки фейерверка и обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения 01.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.