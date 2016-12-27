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Иркутский репортер: 27 декабря 2016

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В новом году клуб садоводов «Академия на грядках» спешит адресовать своим слушателям новые подарки

8 января в Музее истории города Иркутска на ул. Франк-Каменецкого, 16а, в 11.00 состоится лекция Елены Целютиной «Агротехника выращивания томатов и рассады».

15 января там же и в то же время огородников ждёт настоящий «хит» – лекцию о семенах томатов и огурцов прочтёт кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник фирмы «Гавриш» (Москва) Сергей Шумилкин. Приглашаются все желающие. Здесь же можно приобрести семена, удобрения и ядохимикаты.

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8 января в Музее истории города Иркутска на ул. Франк-Каменецкого, 16а, в 11.00 состоится лекция Елены Целютиной «Агротехника выращивания томатов и рассады».15 января там же и в то же время огородников ждёт настоящий «хит» – лекцию о семенах томатов и огурцов прочтёт кандидат сельскохозяйственных наук...

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