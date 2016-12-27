О торгах

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «РСУ-3» (665805, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 13, стр. 1, ИНН 3801063505, ОГРН 1023800519038, СНИЛС 048-007-014-821) Козлов Игорь Владиславович (ИНН 381201396642, СНИЛС 126-519-225 52, 664022, г. Иркутск, а/я 55, тел. 8-(3952)-209-708, likvidat@yandex.ru), являющийся членом САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, 105082, г. Москва, а/я 85), действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 30.12.2015 по делу № А19-7913/2015, сообщает о результатах торгов, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 77032021112 от 29.10.16. Торги по продаже имущества, указанного в лотах 1-3, признаны несостоявшимися. По лоту 1 – ввиду отсутствия заявок. По лоту 2 заключён договор с единственным участником торгов ООО «Спецстройсервис» (ИНН 3801092584) по цене 1583466 р. По лоту 3 заключён договор с единственным участником торгов – Базылевским Евгением Артуровичем (ИНН 380413101320) по цене 499800 р. Сведения о заинтересованности победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов. В связи с чем организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов по продаже имущества должника путём электронных торгов в форме аукциона с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества.

Лот № 1 – здание – производственный объект 1551, 1-этажное кирпичное нежилое здание, соединённое переходом с одноэтажным кирпичным нежилым зданием, площадью 1253 кв. м, кадастровый № 38:26:041203:0024:25:405:001:100151560, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, 13 кв-л, стр. 2. Начальная цена продажи – 898200 р.

Торги будут проводиться в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР от 23.07.15 г. № 495 на электронной торговой площадке ООО «Системы Электронных Торгов» в сети Интернет по адресу: http://bankruptcv.selt-onHnc.ru. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и в п. 5.3 и 5.4 Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения о проведении торгов в издательстве «Коммерсантъ» и осуществляется в течение 25 рабочих дней с 4.00 (время мск.). Торги проводятся на 30 рабочий день. По окончании объявляются итоги торгов.

Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества, задаток должен быть перечислен за 3 дня до подачи заявки на участие в торгах и вносится на специальный счёт 40702810918350009398, к/с 30101810900000000607, Байкальский банк ПАО Сбербанк России, г. Иркутск, БИК 042520607, ИНН 7707083893. Также заявитель может заключить договор задатка. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи. Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи с победителем торгов подлежит заключению не позднее 15 дней после оформления протокола о результатах торгов.

Ознакомление с условиями проводимых торгов, порядком продажи, подведением итогов торгов, проектом договора купли-продажи и договором задатка – в сети Интернет по адресам: http://bankruptcv.sclt-online.ru и https://bankrot.fedresurs.nl. Ознакомление с характеристиками продаваемого имущества осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 204, с 4:00 до 12:00 (время мск.) по предварительной договорённости и по тел. 8-(3952)-209-708.