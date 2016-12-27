Продаётся участок в Хомутово

8 января в Музее истории города Иркутска на ул. Франк-Каменецкого, 16а, в 11.00 состоится лекция Елены Целютиной «Агротехника выращивания томатов и рассады».15 января там же и в то же время огородников ждёт настоящий «хит» – лекцию о семенах томатов и огурцов прочтёт кандидат сельскохозяйственных наук...