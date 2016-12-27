+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Уважаемые садоводы!
Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия в субботу, 14 января 2017 года
Корнеплоды: морковь, свёкла, репа, редька, редис, брюква, скорцонера, топинамбур. Агротехника, сорта.
Профессор Г.А. Крутиков.
Косточковые культуры: вишня, слива, СВГ, абрикосы, персики. Посадка, уход, защита от вредителей и болезней.
Сорта. К.б.н. Т.В. Еремеева.
Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа. Остановки транспорта «Бытовая» и «Чкалова».
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