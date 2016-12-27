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Восточно-Сибирская правда
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Иркутский клуб садоводов-опытников А.К. Томсона приглашает на занятия
– Малина крупноплодная, традиционная, ремонтантная. Агротехника. Рекомендуемые сорта. Руководитель секции земляники и малины Тамара Васильевна Одинцова.
– Лекарственные травы на садовом участке. Применение. Сбор. Хранение. Руководитель секции лекарственных трав Елена Ефимовна Соколова.
Ждём вас 13 января в 13.30 по новому адресу: ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа (остановки транспорта «Степана Разина» и «Сквер имени Кирова»).
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