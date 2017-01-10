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Восточно-Сибирская правда
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Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия по субботам
14.01.2017 г. Корнеплоды: морковь, свёкла, репа, редька, редис, брюква, скорцонера, топинамбур. Агротехника, сорта. Профессор Г.А. Крутиков.
Косточковые культуры: вишня, слива, свг, абрикосы, персики. Посадка, уход, защита от вредителей и болезней. Сорта. К.б.н. Т.В. Еремеева.
21.01.2017 г. Виноград в Иркутске в открытом и закрытом грунте. Садовод-опытник В.Н. Троицкий.
Мой виноград. Председатель клуба В.А. Ивашева.
28.01.2017 г. Картофель. Доцент ИАУ С.П. Бурлов.
Крупноплодные яблони в приангарье от «А» до «Я». Садовод-опытник В.К. Кравцов.
Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа (остановки транспорта «Бытовая» и «Чкалова»).
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