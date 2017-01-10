О реорганизации инспекций

В целях повышения уровня эффективности администрирования налогоплательщиков и оптимизации структуры налоговой службы проводится реорганизация налоговых органов региона. Данные меры направлены на улучшение качества обслуживания налогоплательщиков и сокращение издержек бюджета на содержание налоговых органов.

На основании Приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-4/693 принято решение о переименовании ИФНС России по Правобережному округу г. Иркутска (664007, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55) в Межрайонную ИФНС России № 20 по Иркутской области и реорганизации путём присоединения Межрайонной ИФНС России № 3 по Иркутской области (666910, г. Бодайбо, ул. Лесная, д. 64) к Межрайонной ИФНС России № 20 по Иркутской области, в состав подведомственных территорий которой отнесены Правобережный округ г. Иркутска, г. Бодайбо, Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы.

С 1 января 2017 г. налогоплательщики, стоявшие на учёте в МИ ФНС России № 3 по Иркутской области и ИФНС России по Правобережному округу г. Иркутска, сдают отчётность в МИ ФНС России № 20 по Иркутской области.