Уважаемые иркутяне, отдел надзорной деятельности и профилактической работы сообщает

В настоящее время наблюдается тенденция, при которой люди переезжают на постоянное место жительства из благоустроенных квартир в частный жилой сектор или в садоводческие некоммерческие товарищества. При этом зачастую не знают и не понимают сложностей, с которыми им придётся столкнуться в период эксплуатации своего жилья.

С давних времён для обогрева жилья используются кирпичные печи. Кирпичная печь имеет разделку – это утолщение дымохода там, где он касается или проходит сквозь потолок и крышу. Сегодня всё чаще для обогрева жилья используют металлические печи с сэндвич-дымоходами. Нужно заметить, что сэндвич-дымоходы – это обычные металлические трубы, которые усовершенствованы. Сэндвич-дымоход состоит из нескольких труб, помещённых одна в другую, между трубами разного диаметра укладывается утеплитель. Сэндвич-дымоход использует в местах примыкания к перекрытиям (потолок, крыша). При наблюдаемых постоянных температурных перепадах возможна потеря герметичности креплений, что может привести к нагреву потолочного перекрытия и возникновению пожара.

Анализ произошедших в 2016 году пожаров показал, что значительная часть пожаров в жилом секторе произошла там, где использовались сэндвич-дымоходы. Будьте внимательны при использовании и монтаже подобных обогревательных приборов, эксплуатация которых обязует знать следующие правила:

* дымовые трубы должны быть выложены из обложенного красного полнотелого кирпича. Устройство деревянных, гипсоволокнистых, железных труб не допускается. Печи и дымоходы в местах соприкосновения их с деревянными частями здания (потолок, перегородка, стена) должны иметь кирпичные разделки не менее 51 см до защищённых мокрой штукатуркой (толщиной не менее 3 см) конструкций;

* своевременно, не реже одного раза в три месяца, удаляйте сажу – это горючий материал. Если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению. В стенах дымоходов и труб образуются трещины, в воздух вырываются не только искры, но и пламя. Своевременно белите трубы и дымоходы, чтобы заметить трещины и отверстия;

* нередко причиной пожара становится перекаливание печи, поэтому топить надо умело, умеренно, при сильных морозах – понемногу, с перерывами через каждые два часа;

* на полу перед топочными дверцами прибейте металлический лист размером 50х70 см – он не даст возникнуть пожару, если из топки вывалится уголёк или искра.

Если всё же случилась беда – не паникуйте!

Звоните по телефону 101.

Примите меры к эвакуации людей и самостоятельному тушению.

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Иркутска – 520-112.