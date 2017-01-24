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Восточно-Сибирская правда
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Благодарность
ИП Москалев А.В. выражает огромную благодарность ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области», принимавшему участие в поиске людей, пропавших на тракторе в районе залива Большая Тунгуска в январе 2017 года.
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