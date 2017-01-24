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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска сообщает

С 1 по 19 января текущего года на территории Иркутска произошёл 41 пожар, 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 3 человека погибли.

В 15 случаях причиной пожаров послужило нарушение требований пожарной безопасности печного отопления жилых домов, в 13 случаях – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и в 11 случаях – неосторожное обращение с огнём.

В связи с этим на территории города Иркутска с 20 января по 6 февраля 2017 года вводится особый противопожарный режим.

Уважаемые граждане города Иркутска!

Просим вас соблюдать требования пожарной безопасности в период низких температурных режимов воздуха. Соблюдайте бдительность при использовании электрообогревательных приборов, правила эксплуатации печного оборудования, а также не допускайте случаев курения в постели в нетрезвом состоянии!

Обращаем внимание жильцов, чьи соседи злоупотребляют распитием спиртных напитков: информацию о месте подобных инцидентов необходимо сообщать по телефонам:

– МУ МВД России «Иркутское» – 02;

– единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Иркутска – 520-112;

– «горячая линия» администрации г. Иркутска – 8-902-516-03-35.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.