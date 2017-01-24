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Восточно-Сибирская правда
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Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия по субботам
28 января. Картофель. Доцент ИАУ С.П. Бурлов. Крупноплодные яблони в Приангарье от «А» до «Я». Садовод-опытник В.К. Кравцов.
Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа (остановки автобуса «Чкалова» и «Сквер имени Кирова»).
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