Иркутский клуб садоводов-опытников имени Томсона приглашает на курсы садоводов в 2017 году

В настоящее время наблюдается тенденция, при которой люди переезжают на постоянное место жительства из благоустроенных квартир в частный жилой сектор или в садоводческие некоммерческие товарищества. При этом зачастую не знают и не понимают сложностей, с которыми им придётся столкнуться в период эксплуатации своего...