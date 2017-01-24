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Восточно-Сибирская правда: 24 января 2017

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Иркутский клуб садоводов-опытников имени Томсона приглашает на курсы садоводов в 2017 году

27 января.  Виноград в открытом грунте. Орехоплодные культуры. Дыни. Агротехника, сорта. Лектор – руководитель секции винограда и орехоплодных культур Валерий Иванович Мальшаков. Виноград в открытом грунте. Агротехника, сорта. Опыт Владислава Николаевича Троицкого.

Начало занятий по пятницам в 13.30 по адресу: Иркутск, ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа (остановки автобуса «Чкалова» и «Сквер имени Кирова»).

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