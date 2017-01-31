О проведении торгов

Организатор торгов – финансовый управляющий Афанасьева Вера Леонидовна (ИНН 381100614260, СНИЛС 07033576344, veraafanacyeva58@yandex.ru, 664023, г. Иркутск-23, а/я 110, тел. 8-902-515-13-92), член НП «ОАУ «Авангард», (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3), действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26.02.2016 г. по делу № А19-175/2016, сообщает о проведении 10.03.2017 г. на электронной площадке B2B-center торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника – Рушакова Сергея Александровича (28.04.1967, место рождения: с. Мойган, Заларинский район, Иркутская область, адрес регистрации: г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 5б, кв. 29, ИНН 381101128897, СНИЛС 07370850368).

Предмет торгов: лот № 1 – автомобиль TOYOTA HIGHLANDER 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 5TDDKRFH50S042478, принадлежащий Рушакову С.А. на праве собственности. Имущество является предметом залога ПАО «Тойота Банк».

Начальная цена: 2400000,00 руб. Ознакомление с имуществом производится в г. Иркутске в месте и в сроки, согласованные с организатором торгов. Начало подачи заявок – 01.02.2017 г. в 10.00, окончание – 09.03.2017 г. в 18.00, решение об определении участников торгов – 09.03.2017 г., начало торгов – 10.03.2017 в 16.00. Шаг повышения цены – 5%, задаток – 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» (в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru), внести задаток в установленном порядке, представить в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, заявку на участие в торгах, договор о задатке и копии прилагаемых документов, соответствующих требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 23.07.15 г. № 495. Задаток считается внесённым по факту поступления денежных средств по реквизитам: Рушаков Сергей Александрович, счёт 42307810218353413479 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», г. Иркутск, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607, ИНН 7707083893, КПП 380843001, не позднее окончания срока приёма заявок. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую цену. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю направляется предложение заключить договор купли-продажи с приложением его проекта, который должен быть подписан сторонами после получения его победителем в течение пяти дней. Оплата имущества – не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Полная информация об имуществе, регламенте проведения электронных торгов, требованиях к заявке на участие в первых торгах и прилагаемым к ней документам, проектах договоров о задатке и договора купли-продажи размещена на сайте ЭП и сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru). Дополнительная информация в рабочие дни по тел.8-902-515-13-92, e-mail: veraafanacyeva58@yandex.ru.