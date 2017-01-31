Жители Иркутской области могут получить услуги Росреестра в новом формате

Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Новым законом предусмотрено осуществление единой учётно-регистрационной процедуры и ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.

До 2017 года кадастровый учёт и регистрация прав были разными процедурами. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав, что экономит время граждан и юридических лиц и делает операции с недвижимостью более удобными.

Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Иркутской области и многофункциональных центрах «Мои документы». За 10 дней работы по новому законодательству на территории Иркутской области были приняты 28 701 запрос и заявление на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт, включая единую учётно-регистрационную процедуру.