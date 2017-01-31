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Восточно-Сибирская правда
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Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия в субботу, 28.01.2017 г., в 10 часов
Картофель. (Доцент ИАУ Бурлов С.П.)
Крупноплодные яблони в Приангарье от «А» до «Я». (Садовод-опытник Кравцов В.К.)
Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа. Остановки транспорта «Сквер имени Кирова» и «Чкалова».
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