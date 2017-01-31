Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия в субботу, 28.01.2017 г., в 10 часов

Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Новым законом предусмотрено осуществление единой учётно-регистрационной процедуры и ведение Единого государственного реестра недвижимости...